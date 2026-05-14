14.05.2026 06:31:29

YAKULT HONSHA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

YAKULT HONSHA hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat YAKULT HONSHA 730,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 744,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,500 USD. Im Vorjahr waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,23 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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