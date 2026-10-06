06.10.2026 06:31:28

YAKUODO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

YAKUODO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 63,42 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 72,43 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 45,72 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 43,41 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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