07.01.2026 06:31:28
YAKUODO präsentierte Quartalsergebnisse
YAKUODO präsentierte am 06.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 44,17 JPY gegenüber 51,81 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 40,79 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 37,74 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
