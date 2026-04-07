07.04.2026 06:31:29

YAKUODO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

YAKUODO hat am 06.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 33,01 JPY. Im Vorjahresviertel hatte YAKUODO 45,86 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 40,20 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 206,51 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 218,18 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 163,81 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 151,96 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX in Grün -- DAX wenig bewegt -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich nach dem langen Osterwochenende freundlich. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen