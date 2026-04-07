YAKUODO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

YAKUODO hat am 06.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 33,01 JPY. Im Vorjahresviertel hatte YAKUODO 45,86 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 40,20 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 206,51 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 218,18 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 163,81 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 151,96 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at