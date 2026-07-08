YAKUODO stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

YAKUODO gab am 06.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 51,33 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei YAKUODO noch ein Gewinn pro Aktie von 56,90 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 44,04 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,41 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at