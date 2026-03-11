Yalla Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Yalla Group hat am 09.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 83,9 Millionen USD – eine Minderung von 7,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 90,8 Millionen USD eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,830 USD beziffert, während im Vorjahr 0,740 USD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 341,94 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 339,67 Millionen USD im Vorjahr.

