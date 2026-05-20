Yalla Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Yalla Group hat am 18.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Yalla Group im vergangenen Quartal 79,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yalla Group 83,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at