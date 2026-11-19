Yalla Group hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 90,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 89,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at