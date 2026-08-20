Yalla Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Yalla Group hat am 17.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yalla Group 0,200 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 82,6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 2,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yalla Group 84,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at