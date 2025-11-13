Yalla Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Yalla Group hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Yalla Group ein EPS von 0,220 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Yalla Group 89,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 88,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at