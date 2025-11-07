Yamae Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Yamae Group präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 66,11 JPY. Im Vorjahresviertel waren 116,99 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 252,50 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Yamae Group einen Umsatz von 240,01 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at