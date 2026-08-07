Yamae Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Yamae Group hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 187,02 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 52,88 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,51 Prozent auf 301,19 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 256,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at