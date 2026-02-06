Yamae Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Yamae Group präsentierte in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 161,22 JPY. Im letzten Jahr hatte Yamae Group einen Gewinn von 99,44 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 290,42 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 271,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at