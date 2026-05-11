Yamae Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Yamae Group präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 119,13 JPY. Im letzten Jahr hatte Yamae Group einen Gewinn von 57,16 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Yamae Group 286,00 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 255,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 399,34 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 308,19 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,78 Prozent auf 1 085,22 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 006,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at