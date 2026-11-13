YAMABIKO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

YAMABIKO hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 79,11 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 101,69 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 48,30 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 44,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at