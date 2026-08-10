YAMABIKO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

YAMABIKO veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 173,10 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 108,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat YAMABIKO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 54,43 Milliarden JPY im Vergleich zu 47,50 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at