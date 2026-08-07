YAMADA Consulting Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

YAMADA Consulting Group hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 29,75 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte YAMADA Consulting Group 34,84 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat YAMADA Consulting Group 6,41 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,57 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at