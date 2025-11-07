YAMADA Consulting Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

YAMADA Consulting Group hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 39,23 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 18,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 6,80 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 31,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at