YAMADA Consulting Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

YAMADA Consulting Group gab am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 63,29 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 32,25 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,42 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,70 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 151,33 JPY beziffert, während im Vorjahr 151,07 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat YAMADA Consulting Group im vergangenen Geschäftsjahr 26,71 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte YAMADA Consulting Group 22,76 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at