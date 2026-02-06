YAMADA Consulting Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

YAMADA Consulting Group hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,97 JPY gegenüber 18,72 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,93 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at