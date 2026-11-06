YAMADA Consulting Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

YAMADA Consulting Group präsentierte in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 33,16 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 39,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat YAMADA Consulting Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,22 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,80 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at