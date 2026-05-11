YAMADA DENKI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

YAMADA DENKI hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 10,84 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,18 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat YAMADA DENKI im vergangenen Quartal 483,77 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte YAMADA DENKI 435,42 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 21,95 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte YAMADA DENKI 38,90 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,85 Prozent auf 1 691,81 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1 629,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at