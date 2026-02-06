YAMADA DENKI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

YAMADA DENKI hat am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 14,06 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 18,25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat YAMADA DENKI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 407,94 Milliarden JPY im Vergleich zu 397,65 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at