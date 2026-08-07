YAMADA DENKI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

YAMADA DENKI äußerte sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 15,02 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 12,86 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 420,22 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 377,66 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at