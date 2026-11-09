YAMADA DENKI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

YAMADA DENKI hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 17,42 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte YAMADA DENKI 5,87 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 422,44 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 460,03 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at