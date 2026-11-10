Yamada hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Yamada lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 228,40 JPY gegenüber 170,53 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,28 Prozent auf 4,21 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at