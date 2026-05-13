YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 20,64 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -22,780 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE mit einem Umsatz von insgesamt 428,4 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 424,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,03 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at