12.11.2025 06:31:28
YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE gewährte Anlegern Blick in die Bücher
YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,20 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -8,640 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 478,8 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 548,2 Millionen JPY umgesetzt worden waren.
