YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 53,36 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 59,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 867,2 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 543,5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 16,73 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 2,28 Milliarden JPY, gegenüber 2,29 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 0,42 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at