09.02.2026 06:31:29

YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 53,36 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 59,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 867,2 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 543,5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 16,73 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 2,28 Milliarden JPY, gegenüber 2,29 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 0,42 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen