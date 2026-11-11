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11.11.2026 06:31:29
YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,95 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,200 JPY je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 511,3 Millionen JPY im Vergleich zu 478,8 Millionen JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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