Yamada stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Yamada hat am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 123,17 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 200,27 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Yamada 4,17 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at