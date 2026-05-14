Yamada stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Yamada präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 232,63 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yamada noch ein Gewinn pro Aktie von 141,53 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,37 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,57 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 723,67 JPY gegenüber 671,49 JPY im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 16,23 Milliarden JPY – ein Plus von 10,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Yamada 14,63 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at