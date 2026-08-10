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10.08.2026 06:31:29
Yamada vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Yamada hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 201,14 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yamada 197,34 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,72 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,32 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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