Yamadai hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Yamadai lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 74,57 JPY gegenüber -109,700 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,69 Prozent auf 906,2 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 783,2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at