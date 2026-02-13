Yamadai informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Yamadai hat am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 68,08 JPY. Im Vorjahresquartal waren -55,570 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 21,14 Prozent zurück. Hier wurden 1,01 Milliarden JPY gegenüber 1,28 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at