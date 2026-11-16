Yamagata Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Yamagata Bank lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 66,64 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 35,25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 16,97 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,08 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at