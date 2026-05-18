18.05.2026 06:31:29

Yamagata Bank: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Yamagata Bank hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 69,43 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Yamagata Bank 31,14 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,05 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 12,46 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 199,61 JPY. Im Vorjahr hatte Yamagata Bank 138,17 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 56,88 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11,13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 51,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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