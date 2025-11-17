Yamagata Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Yamagata Bank präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 35,25 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Yamagata Bank ein EPS von 15,61 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Yamagata Bank im vergangenen Quartal 15,08 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yamagata Bank 11,73 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at