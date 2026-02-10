Yamagata Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Yamagata Bank hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 44,12 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 41,84 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Yamagata Bank mit einem Umsatz von insgesamt 13,47 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 22,62 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at