Yamagata Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Yamagata Bank hat am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 85,52 JPY. Im letzten Jahr hatte Yamagata Bank einen Gewinn von 50,81 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,27 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,65 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at