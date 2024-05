Yamaguchi Financial Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Yamaguchi Financial Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 16,86 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yamaguchi Financial Group -3,940 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 46,44 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40,12 Milliarden JPY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 114,18 JPY beziffert, während im Vorjahr 77,41 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 175,78 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 149,72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 115,47 JPY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 142,50 Milliarden JPY beziffert.

