Yamaguchi Financial Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Yamaguchi Financial Group lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 53,12 JPY, nach 56,20 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Yamaguchi Financial Group im vergangenen Quartal 65,96 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yamaguchi Financial Group 52,26 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at