09.02.2026 06:31:29
Yamaguchi Financial Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Yamaguchi Financial Group hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 34,73 JPY. Im Vorjahresviertel waren 42,20 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 58,95 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 48,55 Milliarden JPY umgesetzt.
