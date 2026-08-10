Yamaguchi Financial Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Yamaguchi Financial Group lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 69,48 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 45,81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 63,31 Milliarden JPY gegenüber 53,17 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at