17.11.2025 06:31:29
Yamaguchi Financial Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Yamaguchi Financial Group gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 56,20 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 21,83 JPY je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,59 Prozent auf 52,26 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
