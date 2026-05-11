Yamaguchi Financial Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Yamaguchi Financial Group hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 20,48 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yamaguchi Financial Group noch ein Gewinn pro Aktie von 48,02 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Yamaguchi Financial Group 59,92 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Yamaguchi Financial Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 157,22 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 165,17 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Yamaguchi Financial Group in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 227,00 Milliarden JPY im Vergleich zu 209,00 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at