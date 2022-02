Yamaguchi Financial Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Yamaguchi Financial Group hat am 07.02.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35,49 JPY gegenüber 34,93 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,07 Prozent zurück. Hier wurden 37,28 Milliarden JPY gegenüber 44,41 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

