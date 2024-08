Yamaguchi Financial Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Yamaguchi Financial Group präsentierte am 02.08.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 53,12 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 39,08 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 52,84 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 44,08 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at