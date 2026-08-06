Yamaha Motor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yamaha Motor hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Yamaha Motor ein EPS von 0,320 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yamaha Motor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,82 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 4,51 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at