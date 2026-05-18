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18.05.2026 06:31:29
Yamaha Motor präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Yamaha Motor hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 42,52 JPY, nach 31,47 JPY im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat Yamaha Motor mit einem Umsatz von insgesamt 730,12 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 625,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 16,64 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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